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Son dakika haberi... Arnavutköy'de zincir marketin deposunda yangın çıktı

AA - Hatice Şenses Kurukız - Güncel
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Son dakika haberi... Arnavutköy'de zincir marketin deposunda yangın çıktı

Son dakika haber: İArnavutköy'de bir zincir marketin iki deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İArnavutköy'de bir zincir marketin iki deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bir zincir markete ait yaklaşık 12 bin metrekarelik alanda bulunan iki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Sultangazi, Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Bakırköy ve Hadımköy'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

AA / Hatice Şenses Kurukız - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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