Arnavutköy Eski Belediye Başkanı Bahtiyar Sağlam'ın Cenaze Töreni Düzenlendi

Milli Görüş hareketinin İstanbul'daki ilk belediye başkanlarından olan Arnavutköy Eski Belediye Başkanı Bahtiyar Sağlam bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. 82 yaşında hayatını kaybeden Sağlam için Gaziosmanpaşa'da bulunan Küçükköy Merkez Camiinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe da katıldı.

"DURUŞUNDAN VAZGEÇMEYEN BİR DAVA İNSANIYDI"

"MİLLİ GÖRÜŞ BELEDİYECİLİĞİ AÇISINDAN ADETA TARİH YAZDI"

Bahtiyar Sağlam'ın torunu Saadet Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı da, "1989 yılında kazanmış olduğu belediye başkanlığını 10 yıl süreyle yaptı. Tabi geçmiş dönemde önemli hizmetleri oldu imkanların kıt olduğu dönemde Milli Görüş belediyeciliği açısından adeta tarih yazdı. Sonrasında da belediye başkanlığı görevinden sonra da hayatının diğer dönemlerinde insanlara faydalı olmak için gayret etti" diye konuştu. Cenaze namazının ardından Bahtiyar Sağlam'ın cenazesi memleketi Ordu'ya gönderildi. Sağlam'ın yarın Perşembe Kazancılı Köyü'nde cuma namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.