Arnavutköy'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler

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Arnavutköy'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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İstanbul Arnavutköy'deki trafik kazasında otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İstanbul Arnavutköy'deki trafik kazasında otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nden Tayakadın Mesire Alanı'na giden Özcan A. yönetimindeki 34 LG 8354 plakalı otomobil, elektrik direğine çarptı.

Kazanın ardından geriye doğru hareket eden otomobil, şarampolden kayarak ormanlık alandaki ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada araçtaki Fakirullah A, Kamile A. ve Abdulhakim A. yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, bölgeye gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

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