Arnavutköy'deki çifte cinayet sanığına müebbet ve 30 yıl hapis

İSTANBUL (AA) - İstanbul Arnavutköy'de eşi Elif Yılmaz ve eşinin ilişki yaşadığından şüphelendiği Emre Erdoğan'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Ersin Yılmaz, müebbet ve 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ersin Yılmaz ve avukatları katıldı. Duruşmada, müştekileri ise avukatları temsil etti.

Davanın biteceği hatırlatılarak son savunması sorulan sanık Yılmaz, bir şey söylemek istemeyerek takdirin mahkemeye ait olduğunu söyledi.

Müşteki avukatı ise sanığın cinayetleri uzaklaştırma kararının bittiği gün işlediğini belirterek, üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ersin Yılmaz'ı, eşi Elif Yılmaz'ı öldürdüğü gerekçesiyle "eşe karşı kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, olaydan sonraki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alan heyet, cezayı müebbet hapis cezasına düşürdü.

Heyet, sanığın, maktul Emre Erdoğan'ı "kasten öldürmek"ten önce müebbet hapse çarptırdı ancak aynı gerekçelerle cezayı 25 yıla indirdi.

Sanığın "eşe karşı kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan da 5 yıl hapsine karar verildi.

Mütalaada cinayetlerin tasarlanarak işlendiği değerlendirilmişti

Davanın son duruşmasında açıklanan esasa ilişkin mütalaada, 24 Eylül 2020'de Arnavutköy'de silahla yaralama olayı ihbarı üzerine emniyet güçlerinin olay yerine gittiği, yapılan incelemede maktul Emre Erdoğan'ın ikametinin dış kapısının iç kısmında ateşli silahla vurularak öldürüldüğünün anlaşıldığı belirtilmişti.

Aynı gün saat 11.00 sıralarında, Ersin Yılmaz'ın iki kişiyi öldürdüğü yönündeki ikinci bir ihbar üzerine ekiplerin harekete geçtiği bilgisine yer verilen mütalaada, Arnavutköy Domuz Deresi mevkisi yol kenarında ateşli silahla vurularak öldürüldüğü anlaşılan Elif Yılmaz'ın cesedine rastlandığı anlatılmıştı.

Mütalaada, sanık Ersin Yılmaz'ın cep telefonunda, kendisini Emre Erdoğan ile aldatıp aldatmadığına dair sorular sorduğu eşinin korkarak cevap verdiği ve aldatma hususunu onayladığına ilişkin video kayıtlarına rastlandığı ifade edilerek, sanığın mahkemedeki ifadesinde eşinin ilişkisinin yalan olduğunu söylediği aktarılmıştı.

Yargılama boyunca susma hakkını kullanan sanığın, maktulleri ateşli silahla birden fazla ateş ederek öldürdüğü belirtilen mütalaada, sanığın belirli bir kurgu içerisinde hareket edip, suç planı kararından vazgeçmeyerek eylemlerine devam ettiğinin net olarak ispatlanamadığı ifade edilmişti.