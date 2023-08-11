Arnavutköy'deki cam üretim tesisinde yangın çıktı

Yassıören Mahallesi'ndeki Akpınar Sanayi Bölgesi Bayındır Caddesi'nde bulunan 4 katlı cam üretim tesisinde yangın çıktı. Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yangına müdahale devam ediyor.