Arnavutköy'deki cam üretim tesisinde yangın çıktı
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Yassıören Mahallesi'ndeki Akpınar Sanayi Bölgesi Bayındır Caddesi'nde bulunan 4 katlı cam üretim tesisinde yangın çıktı. Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yangına müdahale devam ediyor.
Arnavutköy'deki cam üretim tesisinde yangın çıktı.
Yassıören Mahallesi'ndeki Akpınar Sanayi Bölgesi Bayındır Caddesi'nde 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel