Arnavutköy'deki Cam Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

ARNAVUTKÖY Akpınar Sanayi Bölgesi'nde bulunan 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim fabrikasında çıkan yangın 13 saat sonra kontrol altına alındı.

Arnavutköy Yassıören Mahallesi Bayındır Caddesi Akpınar Sanayi Bölgesi'nde bulunan 5 bin metrekare alana kurulu binada saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Binanın giriş katında matbaa üst katlarında ise cam üretimi yapan fabrikanın olduğu öğrenildi. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede cam fabrikasının olduğu 2. katı sardı. İhbar üzerine yangın bölgesine Avrupa ve Anadolu yakası ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibiyle jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikada çalışan işçilerin yangından kendi imkanlarıyla kurtuldukları öğrenildi. Saat 05.00 sıralarında başlayan yangını 13. saatte kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.