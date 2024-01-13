ARNAVUTKÖY'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Kazada kadın ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Arnavutköy Hicret Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, kamyonun geçmesini bekledikten sonra harekete geçti. Bu sırada yolun ortasına kadar gelen kadına, diğer şeritten gelen otomobil çarptı. Kadın kazada ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin yardımına koştuğu yaralı kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.