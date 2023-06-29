Arnavutköy'de Yolcu Otobüsü Kazası: 4 Yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. 7 yolcuyla Fethiye- İstanbul arası sefer yapan Muzaffer Giden idaresindeki yolcu otobüsü, 5 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gittiği sırada öndeki aracın ani fren yapmasıyla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Muzaffer Giden ters istikamete geçti. Otobüs burada da 4 araca çarparak durabildi. Kaza sebebiyle 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Otobüs şoförü Muzaffer Giden, "Işık sarıya dönünce önümdeki araç durdu. Önümdeki araç durunca frene asıldım ama durmadı araç benim kontrolümden çıktı. Böylelikle de vurdum. Bir anda durunca vurdum. İstanbul Otogarı'na gidiyordum. 7 yolcu vardı kimse de bir şey yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel