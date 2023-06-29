Arnavutköy'de Yolcu Otobüsü Araçlara Çarptı
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Arnavutköy'de karşı yöne geçen bir yolcu otobüsü araçlara çarptı. Kazada yaralananlar olduğu belirtilirken sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza saat 12.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Arnavutköy Habibler yönünde giden bir yolcu otobüsü ters istikamete geçerek araçlara çarptı. Kaza nedeniyle Arnavutköy yönü trafiğe kapandı. Kazada yaralananlar olduğu belirtilirken ambulanslar sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel