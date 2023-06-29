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Arnavutköy'de Yolcu Otobüsü Araçlara Çarptı

Arnavutköy'de Yolcu Otobüsü Araçlara Çarptı

Güncel Haberler

Arnavutköy'de karşı yöne geçen bir yolcu otobüsü araçlara çarptı. Kazada yaralananlar olduğu belirtilirken sağlık ekipleri sevk edildi.

p>Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHA - ARNAVUTKÖY'de karşı yöne geçen yolcu otobüsü araçlara çarptı.Kazada yaralananlar olduğu belirtilirken sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza saat 12.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Arnavutköy Habibler yönünde giden bir yolcu otobüsü ters istikamete geçerek  araçlara çarptı. Kaza nedeniyle Arnavutköy yönü trafiğe kapandı. Kazada yaralananlar olduğu belirtilirken ambulanslar sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

DHA Güncel Haberler

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