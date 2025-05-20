Arnavutköy'de Yol Verme Kavgası: İki Sürücü Kavga Etti

Arnavutköy'de Yol Verme Kavgası: İki Sürücü Kavga Etti
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Arnavutköy'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kavga ile sonuçlandı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Taylan ERGÜN/ -ARNAVUTKÖY'de iki sürücü arasında çıkan 'yol verme' kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Taşoluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerin tekme ve yumruklu kavgasını çevredeki diğer sürücüler ayırmaya çalıştı. İki kişinin birbirine küfrederek saldırdığı anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydederken kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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