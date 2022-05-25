ARNAVUTKÖY'DE YOL KENARINDA UYUŞTURUCU SATIŞINA SUÇÜSTÜ - Haberler

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ARNAVUTKÖY'DE YOL KENARINDA UYUŞTURUCU SATIŞINA SUÇÜSTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ARNAVUTKÖY'de ormanda sakladıkları uyuşturucuyu yol kenarında sattıkları öne sürülen şüpheliler, polise suçüstü yakalandı.

ARNAVUTKÖY'de ormanda sakladıkları uyuşturucuyu yol kenarında sattıkları öne sürülen şüpheliler, polise suçüstü yakalandı. Operasyonda yarım kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Arnavutköy'de ormanda uyuşturucu madde saklayan ve yol kenarında sattıkları öne sürülen şüphelilere polis, dün operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin kiraladıkları otomobili GPS sinyalinden takip etti. Polis, şüphelileri Arnavutköy- Sultangazi yolunda uyuşturucuları başka bir otomobile aktarırken suçüstü yakaladı. Operasyonda 490 gram eroin ele geçirilirken, H.G ve E.Ü. isimli 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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