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ARNAVUTKÖY'DE YOL BAKIM ARACINA ÇARPAN KAMYONUN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

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ARNAVUTKÖY'DE YOL BAKIM ARACINA ÇARPAN KAMYONUN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

ARNAVUTKÖY'de yol bakım aracının işaret tabelasına çarpan kamyon devrildi.

ARNAVUTKÖY'de  yol bakım aracının işaret tabelasına çarpan kamyon devrildi. Kamyon içinde sıkışan şoför itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 09.50 sıralarında Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bektaş Döner yönetimindeki 34 MGD 67 plakalı kamyon, seyir halindeyken yol bakım aracının yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri trafikte güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri Bektaş Döner'i sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı. Yoğun uğraşlar sonucu çıkarılan Döner, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Hadımköy istikametinde yoğun trafik oluştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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