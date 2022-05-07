Arnavutköy'de 'yayalar için 5 adımda trafik güvenliği' tanıtıldı

Karayolu Trafik Haftası kapsamında, 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' sloganının kullanılması ve tanıtılması amacıyla bugün ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulama yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişeleri'nde oluşturulan yol kontrol noktasında da ekipler uygulama yaptı. Sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemi, yaya halindeyken de 5 adımda güvenli trafiğin önemi anlatıldı. Çocuklara hediye, sürücülere ise broşür verildi.

"TRAFİKTE DİKKATLİ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

FATİH CADDESİ'NDE DE TANITIM

Arnavutköy Fatih Caddesi'ndeki tanıtımda Arnavutköy Kaymakamı M. H. Nail Anlar ve Arnavutköy Emniyet Müdürü Murat Sevgi katıldı. Yayaların kullandığı trafik ışıkları ve yaya geçitlerinde vatandaşlara broşür dağıtan Kaymakam Anlar, kuralları ihlal edenleri uyararak ne yapmaları gerektiği konusunda bilgi verdi.