Arnavutköy'de Yaya Geçidinde Kaza: Ambulans Yetişti

ARNAVUTKÖY'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Şans eseri o sırada yoldan geçen ambulanstaki görevliler yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra aynı ambulansla hastane götürülürken, otomobilin yayaya çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ARNAVUTKÖY'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Şans eseri o sırada yoldan geçen ambulanstaki görevliler yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra aynı ambulansla hastane götürülürken, otomobilin yayaya çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Nene Hatun Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Caddenin karşısına geçmeye çalışan bir adam, yaya geçidini kullanmak istedi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada, adama bir otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle orta refüje fırlayan adamın yardımına o sırada caddeden geçmek üzere olan bir ambulanstaki sağlık ekipleri yetişti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan adam daha sonra ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.