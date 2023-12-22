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Arnavutköy'de yanmış otomobilden 2 kalaşnikof çıktı

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Arnavutköy'de boş arazide yanmakta olan bir otomobilde yapılan incelemede, aracın arka koltuğunda 2 kalaşnikof tüfek bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Arnavutköy'de, boş arazide yanan bir otomobilden 2 kalaşnikof tüfek çıktı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Kızıltepe mevkisinde yangın olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polisler, boş arazide bir otomobilin yandığını gördü.

İtfaiyenin çalışmalarıyla otomobildeki yangın söndürüldü.

İncelemede, rengi, marka ve modeli henüz belirlenemeyen aracın arka koltuğunda 2 kalaşnikof tüfek yanmış olarak bulundu.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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