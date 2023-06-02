Arnavutköy'de Yangında Mahsur Kalanları İtfaiye Kurtardı

ARNAVUTKÖY'de 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın nedeniyle bir kişi çatıda sigara içerek kurtarılmayı bekledi. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ARNAVUTKÖY'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalan bir kişiyi itfaiye kurtardı. Bir kişinin ise çatıda sigara içerek kurtarılmayı beklemesi kameraya yansıdı.

Yangın dün saat 16.00 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi Miray Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Elektrik kaçağı nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın bir anda evin çatısını sardı. Çatıdan alevler yükselirken dairede olduğu öğrenilen genç kızı vatandaşlar kurtararak aşağı indirdi. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına da yansıdı. Genç kızı kurtaran vatandaşlardan biri çatıda kaldığı sırada sigara yakıp itfaiye ekiplerini beklemeye devam etti. İtfaiye ekipleri geldikten sonra, elindkei sigarayı bırakmadan itfaiye aracının sepetine binen vatandaş, çatı katından aşağı indirildi. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.