Arnavutköy'de Yangın Söndürüldü

Arnavutköy'de bir iş yerinde malzemelerin depolandığı açık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Taşoluk Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki iş yerinde peyzaj malzemeleri, plastik ve hurdaların depolandığı açık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışması sürüyor.