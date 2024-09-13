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Arnavutköy'de Yangın Söndürüldü

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Arnavutköy'de bir iş yerinin açık alanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda çevrede güvenlik önlemleri alındı ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Arnavutköy'de bir iş yerinde malzemelerin depolandığı açık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Taşoluk Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki iş yerinde peyzaj malzemeleri, plastik ve hurdaların depolandığı açık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel

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