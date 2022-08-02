Son dakika haberi: ARNAVUTKÖY'DE "YAN BAKTIN" KAVGASI Son dakika haberi... ARNAVUTKÖY'de sokakta 'yan bakma' nedeniyle başlayan tartışmada onlarca kişi ellerine aldıkları tahta ve sopalarla birbirlerine saldırdı. ARNAVUTKÖY'de sokakta 'yan bakma' nedeniyle başlayan tartışmada onlarca kişi ellerine aldıkları tahta ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Mahalleyi savaş alanına çeviren o anları, çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Atatürk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre sokakta yürüyen bir kişiyle, aynı sokakta oturan birkaç kişi, 'neden yan baktın' diyerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sokak bir anda kalabalıklaştı. Taraflar, yol kenarında bulunan sopa ve tahtalarla birbirine saldırdı. Onlarca kişinin karıştığı kavgayı, çevredekiler cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: ARNAVUTKÖY'DE 'YAN BAKTIN' KAVGASI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.