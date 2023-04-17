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Arnavutköy'de villanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy'de villanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Arnavutköy'de bir villanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Arnavutköy'de bir villanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Haraççı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı villanın giriş katı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yanan villada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel

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