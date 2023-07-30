Arnavutköy'de Turist Kılığındaki Hırsızlar İşyerinden Bin Lira Çaldı

ARNAVUTKÖY'de alışveriş yapmak için kırtasiyeye giren ve turist olduklarını belirten 2 kişi, döviz bozdurma bahanesiyle tırnakçılık yöntemini kullanarak işyeri sahibinin bin lirasını çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ARNAVUTKÖY'de alışveriş yapmak için kırtasiyeye giren ve turist olduklarını belirten 2 kişi, döviz bozdurma bahanesiyle tırnakçılık yöntemini kullanarak işyeri sahibinin bin lirasını çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de kendilerini turist olarak tanıtan iki kişi girdikleri kırtasiyede, döviz bozdurma bahanesiyle işyeri sahibi Abdurrezak Genç ile sohbet etmeye başladı. Yanındaki dövizi göstererek kaç Türk lirası olduğunu soran şüpheli, Abdurrezak Genç'in cebindeki paraları çıkararak anlatmaya çalışmasıyla harekete geçti. Şüpheli, Abdurrezak Genç'in elindeki paraları sayarken, paranın bir kısmını alarak elinin içine sakladı. İşyeri sahibinin dikkatini dağıtan şüpheli, bin lirayı kaşla göz arasında cebine attı. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüpheliler kırtasiyeden ayrıldıktan sonra cebindeki parayı kontrol eden Abdurrezak Genç, paranın eksik olduğunu anlayınca güvenlik kamerasını izledi. Parasının çalındığı gören Genç, polise giderek şikayetçi oldu.Arnavutköy'de bir iş yerinden tahta paletleri çalan şüphelinin hırsızlık anları ile apartmana engelli taklidi yaparak giren şüphelinin skuter çaldığı anlar da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.