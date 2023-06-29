Arnavutköy'de trafikte tartışma sonrası kavga çıktı

ARNAVUTKÖY'de bir aile trafikte tartışma sonrası yolunu kestikleri sürücünün araçlarına çarpmasına neden oldu. Kaza sonrası araçtan inen kadın, yolunu kestikleri sürücüye saldırdı. Diğer aile üyelerin de katılmasıyla tartışma büyüdü.

Bayramın birinci gününde Arnavutköy'de trafikte birbirlerine yol vermemek için iki sürücü inatlaştı.

Trafikte bir süre tartışan sürücülerden biri diğerinin önünde aniden durunca kaza yaşandı. Kazanın ardından beyaz renkli hafif ticari araçtaki sürücü ve bir kadın araçtan inerek kendilerine çarpan sürücüye saldırmaya çalıştı. Diğer sürücü ise bir süre araç içerisinden tartıştıktan sonra aşağı indi. Tartışmaya devam eden taraflar çevredekilerin müdahalesiyle sakinleşti.