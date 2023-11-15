İstanbul Havalimanı yolunda meydana gelen trafik kazasında, Hakan Gündüz'ün kullandığı taksi ile Mevlüt Kökten'in kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan yabancı uyruklu Chean Chın Loon hayatını kaybetti.

Arnavutköy'de trafik kazasında yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti

Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Havalimanı yolunda seyir halindeki Hakan Gündüz'ün kullandığı 34 TFS 44 plakalı taksi, Arnavutköy Tayakadın mevkisinde Mevlüt Kökten idaresindeki 34 GGK 515 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde sıkışan iki sürücü ile takside yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Chean Chın Loon bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Chean Chın Loon hayatını kaybetti.

Taksi şoförü ile diğer aracın sürücüsünün hastanedeki tedavisi sürüyor.