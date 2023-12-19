Arnavutköy'de trafik kazasında hayatını kaybeden pilotun tutuklanması
Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden pilotun otomobilini kullanan sürücü, tedavisinin ardından tutuklandı. Kazada yaralanan pilotun hayatını kaybeden iki meslektaşı ise Ekin Güneş ve Oğuzhan Dağ olarak belirlendi. Tır şoförü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Arnavutköy'de iki meslektaşının hayatını kaybettiği trafik kazasında otomobili kullanan ve kendisi de yaralanan pilot, tedavisinin ardından tutuklandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkisinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ersal E, yaralı olarak kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi.
Ersal E, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Pilot Ersal E. yönetimindeki 34 CBM 292 plakalı otomobil, dün gece Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkisi Ankara istikametinde Şeref A'nın kullandığı 06 CEK 810 plakalı tıra arkadan çarpmış, kazada otomobildeki pilotlar Ekin Güneş ve Oğuzhan Dağ hayatını kaybederken, Ersal E. de yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Tır şoförü Şeref A, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.