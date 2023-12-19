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Arnavutköy'de trafik kazasında hayatını kaybeden pilotun tutuklanması

19 Aralık 2023 22:20 Güncelleme: 22:22 Abone Ol

Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden pilotun otomobilini kullanan sürücü, tedavisinin ardından tutuklandı. Kazada yaralanan pilotun hayatını kaybeden iki meslektaşı ise Ekin Güneş ve Oğuzhan Dağ olarak belirlendi. Tır şoförü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.