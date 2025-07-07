Arnavutköy'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Arnavutköy'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Arnavutköy'de emniyet şeridinde durdurduğu otomobilinden inen sürücü, bir minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Arnavutköy'de emniyet şeridinde durdurduğu otomobilinden inen sürücü, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Hasdal Kemerburgaz yolunda emniyet şeridinde durdurduğu 41 TR 974 plakalı otomobilinden inen sürücü O.Y'ye, aynı istikamette ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CYB 169 plakalı minibüs çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü O.Y. yaklaşık 20 metre sürüklenirken aracın da kapısı hasar gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde O.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

O.Y'nin cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Minibüsün sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
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