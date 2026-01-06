Arnavutköy'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

İmrahor Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde M.A. idaresindeki 34 BL 9816 plakalı otomobil, gece saatlerinde karşı yönden gelen S.A. yönetimindeki 57 AS 477 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler M.A. ve S.A. ile araçlardaki diğer 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.