Arnavutköy'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Arnavutköy'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

İmrahor Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde M.A. idaresindeki 34 BL 9816 plakalı otomobil, gece saatlerinde karşı yönden gelen S.A. yönetimindeki 57 AS 477 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler M.A. ve S.A. ile araçlardaki diğer 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Umut Kaya - Güncel
