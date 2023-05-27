Arnavutköy'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

İstanbul Arnavutköy'de trafik ışıklarında çarpışan iki araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, İstanbul Havalimanı'nda çalışan 24 yaşındaki bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Kazaya karışan araçlardan birinde ise hız limitinin 170 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

ARNAVUTKÖY'de trafik ışıklarında aynı anda geçtiği öne sürülen iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 3 kişi yaralanırken, İstanbul Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan 24 yaşındaki Ümit Karaduman hayatını kaybetti. Kazaya karışan araçlardan birinde ise hız limitinin 170 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Kaza, sabah 08.00 sıralarında Fatih Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafik ışıklarında aynı anda geçen iki araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kazada araçlardaki 3 kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçlardan çıkartılan yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edilirken, 24 yaşında olduğu öğrenilen güvenlik görevlisi Ümit Karaduman olay yerinde yaşamını yitirdi. İstanbul Havalimani'nda çalışan Karaduman'ın vardiya değişimi sonrasında evine dönmek üzere olduğu öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan araçlardan birinin hız limitinin 170 kilometrede takılı kaldığı görüldü.