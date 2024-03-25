Üye Girişi
Haberler

Arnavutköy'de trafik akışını durduran ve araç sürücüsünü bıçakla tehdit eden şüpheli ile araç sahibine tehditlerde bulunan 2 zanlı gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de trafik akışını durdurup araç sürücüsünü bıçakla tehdit eden şüpheli ile aracına zarar verdikleri sürücüye tehditlerde bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 22 Mart'ta Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde bir kişinin, tartıştığı araç sürücüsünün önünü kesip elindeki bıçakla araçtan inmesini istediği şeklindeki görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.

Trafik akışını durduran şüpheli Y.A'nın (48), elindeki bıçakla başka bir araçta bulunan Ş.A'ya (19) tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Hicret Mahallesi'nde dün kalabalık bir grubun, aracına zarar verdikleri sürücüye tehdit ve hakaretlerde bulunmasına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin de çalışma yürütüldü.

Ekipler, kimliği belirlenen N.Y. (55) ve H.Y. (22) ile mağdur S.Y. (45) arasında park sırası nedeniyle tartışma çıkmasının ardından olayın gerçekleştiğini belirledi.

İki olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE 25 MART! Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman? Mustafa Üstündağ kimdir? CHP Konya Karatay Belediye Başkan Adayı Mustafa Üstündağ kaç yaşında, nereli? Gönül Karabacak kimdir? CHP Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı Gönül Karabacak kaç yaşında, nereli? KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mikail Yıldız kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Şahinbey Belediye Başkan adayı Mikail Yıldız kaç yaşında, nereli? Mehmet Çapkur kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Oğuzeli Belediye Başkan adayı Mehmet Çapkur kaç yaşında, nereli? Yağmur Albayram kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nurdağı Belediye Başkan adayı Yağmur Albayram kaç yaşında, nereli? Nilgün Balcı kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Karkamış Belediye Başkan adayı Nilgün Balcı kaç yaşında, nereli? Kadir İnanır'a ne oldu? Kadir İnanır son durumu ne? Şahmeran Şeker kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Şahmeran Şeker kaç yaşında, nereli? Mustafa Öztürk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Mustafa Öztürk kaç yaşında, nereli? Rabia Seçkin kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Araban Belediye Başkan aday Rabia Seçkin kaç yaşında, nereli? Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova kaç yaşında, nereli? Berk Göktaş kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soruyu çözen Berk Göktaş nerede okuyor, kaç yaşında, nereli? Survivor Yunus Emre ve eşi boşanıyor mu? Beria Özden eşini neden sildi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title