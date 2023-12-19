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Arnavutköy'de Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

19 Aralık 2023 17:25 Güncelleme: 17:26 Abone Ol

Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında, tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin Türk Hava Yolları pilotları olduğu belirlendi. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.