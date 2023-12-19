Arnavutköy'de Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında, tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin Türk Hava Yolları pilotları olduğu belirlendi. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Arnavutköy'de tıra arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, dün gece Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkisi Ankara istikametinde seyir halindeki Ersal E'nin kullandığı 34 CBM 292 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Şeref A'nın kullandığı 06 CEK 810 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Türk Hava Yolları (THY) pilotları Ekin Güneş ve Oğuzhan Dağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan THY pilotu Ersal E. ise olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Pilotların izinli olduğu öğrenildi.
Tır şoförü Şeref A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.