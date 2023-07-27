Arnavutköy'de Ticari Araçların Kafa Kafaya Çarpışması Sonucu 5 Kişi Yaralandı

Arnavutköy'de meydana gelen kazada, biri ticari iki araç kafa kafaya çarpıştı ve araçlarda bulunan 1'i sara hastası 5 kişi yaralandı. Güvenlik kamera görüntüleri kazanın nasıl meydana geldiğini ortaya koydu.

Arnavutköy'de biri ticari iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda araçlarda bulunan 1'i sara hastası 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde biri ticari 2 araç kafa kafaya çarpışmış kaza sonrasında araçlarda bulunan 1'i sara hastası 5 kişi yaralanarak hastanelere sevk edilmişti. 5 kişinin yaralandığı o kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazaya karışan otomobilin hafif ticari araçla dört yol ayrımında kafa kafaya çarpıştığı görüldü. Öte yandan yaşanan kazanın etkisi ile şoka girerek bilinci kapanan sara hastasının sağlık durumu ciddiyetini korumaya devam ettiği de öğrenildi. - İSTANBUL