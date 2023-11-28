Arnavutköy'de Terk Edilmiş Otomobilde Kurşun İzleri Bulundu

ARNAVUTKÖY'de lastikleri, cam ve kapılarında kurşun izleri bulunan bir otomobil terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri aracın bulunduğu noktada inceleme yaparken aracın dün gece Esenler'de yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

ARNAVUTKÖY'de lastikleri, cam ve kapılarında kurşun izleri bulunan bir otomobil terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri aracın bulunduğu noktada inceleme yaparken aracın dün gece Esenler'de yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Arnavutköy İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesinde adak ve kurban satışı yapılan bir arazinin yanında terk edilmiş halde bir otomobil bulundu. Adak ve kurban satışı yapan bir vatandaşın ihbarı üzerine İsmet İnönü Caddesine polis ekipleri sevk edildi. Lastikleri patlamış, kapılarında ve camlarında kurşun izleri olduğu görülen araçta polis ekipleri inceleme başlattı. Aracın dün gece Esenler'de işlenen cinayetin şüphelilelirin kaçtıkları araç olduğu değerlendiriliyor. Araçta bir de cadılar bayramı maskesi olması dikkat çekti.