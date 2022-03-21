ARNAVUTKÖY'DE TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA

EDİRNE (DHA) - ARNAVUTKÖY'de tekmeli, yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde dün öğle saatlerinde 10 kişilik grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel