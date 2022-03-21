ARNAVUTKÖY'DE TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ARNAVUTKÖY'DE TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
ARNAVUTKÖY'DE TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA

ARNAVUTKÖY'de tekmeli, yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

EDİRNE (DHA) - ARNAVUTKÖY'de tekmeli, yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde dün öğle saatlerinde 10 kişilik grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Edirne, kavga, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title