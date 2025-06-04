Arnavutköy'de Tehdit ve Özür Dileme Olayında 8 Şüpheli Yakalandı

Arnavutköy'de Tehdit ve Özür Dileme Olayında 8 Şüpheli Yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Arnavutköy'de bıçak zoruyla özür dileten kişilerin kayda alınmasına yönelik operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda yer alan gençler ve şüphelilerin sorguları devam ediyor.

Arnavutköy'de tehditle özür diletilen kişilerin kayda alınması olayıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçak zoruyla kadın kıyafeti giydirilen 2 kişinin özür diledikleri anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Görüntülerde yer alan Y.B. (17) ve V.E'yi (16) kayda alan kişilerin B.A.Z (21) ve M.D (15) olduğunu tespit eden ekipler, 2 şüpheliyi ikamet adreslerinde yakaladı.

Yapılan çalışmada B.A.Z'nin, daha önce Y.B ve beraberindeki kişilerce bir adrese götürülerek zorla alıkonulduğu, kendisine soyunmuş halde özür diletilerek bu anların kayda alındığı belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, olaya karışan Y.B (17), A.E (25), F.Ö (21), Y.K (16), M.K (16) ve Y.T'yi (16) de gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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