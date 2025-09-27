Haberler

Arnavutköy'de Tehdit Eden 4 Şüpheli Yakalandı

Arnavutköy'de Tehdit Eden 4 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş insanını tehdit ederek 40 bin dolar talep eden 4 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköy'de iş insanını arayarak tehdit eden ve 40 bin dolar isteyen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyon polis kamerasına yansırken adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköy'de 13 Eylül'de polise başvuran iş insanı R.Ö. (47), telefonla arayan ve kendisini 'Destan' olarak tanıtan kişinin, tehdit ederek para istediğini belirtti. Telefondaki kişinin, "Dayım İ.E.'ye 50 bin dolar borcun var ama sen 40 bin dolar versen de olurö dediğini, ancak ortağı olan İ.E. ile arasında herhangi bir borç-alacak ilişkisi bulunmadığını ifade etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İhbar üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, R.Ö.'ye teklifi kabul etmiş gibi yaparak parayı teslim etmek için randevulaşmasını istedi. Bahçelievler Merkez Mahallesi Çaldıran Sokak'ta, R.Ö.'den para dolu zarfı almaya gelen Y.E.B. (23) suçüstü yakalandı. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından, Arnavutköy ve Sultangazi'de düzenlenen ve Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonla A.P. (29), Y.E.G. (23) ve Y.T. (24) de gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltındaki şüphelilerden Y.T.'nin daha önce 16 suç kaydı bulunduğu ve hakkında 11 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi

10 milyon kişiye müjde! Erdoğan'ın seçim vaadi için tarih verildi
Hani oynuyordu? Güllü'nün 6. kattan düşmeden önceki görüntülerinde dikkat çeken detay

Hani oynuyordu? Güllü'nün son görüntülerinde dikkat çeken detay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşandı

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşandı! Ayrılığın nedeni belli oldu
İşte çalışmayı en az seven kentimiz

İşte çalışmayı en az seven kentimiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.