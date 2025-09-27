Arnavutköy'de Tehdit Eden 4 Şüpheli Yakalandı

Arnavutköy'de iş insanını arayarak tehdit eden ve 40 bin dolar isteyen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyon polis kamerasına yansırken adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköy'de 13 Eylül'de polise başvuran iş insanı R.Ö. (47), telefonla arayan ve kendisini 'Destan' olarak tanıtan kişinin, tehdit ederek para istediğini belirtti. Telefondaki kişinin, "Dayım İ.E.'ye 50 bin dolar borcun var ama sen 40 bin dolar versen de olurö dediğini, ancak ortağı olan İ.E. ile arasında herhangi bir borç-alacak ilişkisi bulunmadığını ifade etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İhbar üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, R.Ö.'ye teklifi kabul etmiş gibi yaparak parayı teslim etmek için randevulaşmasını istedi. Bahçelievler Merkez Mahallesi Çaldıran Sokak'ta, R.Ö.'den para dolu zarfı almaya gelen Y.E.B. (23) suçüstü yakalandı. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından, Arnavutköy ve Sultangazi'de düzenlenen ve Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonla A.P. (29), Y.E.G. (23) ve Y.T. (24) de gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltındaki şüphelilerden Y.T.'nin daha önce 16 suç kaydı bulunduğu ve hakkında 11 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.