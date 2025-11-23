Haberler

Arnavutköy'de Taşlı Sopalı Kavga: Polis Havaya Ateş Açtı

Arnavutköy'de Taşlı Sopalı Kavga: Polis Havaya Ateş Açtı
Güncelleme:
Arnavutköy'de husumetli iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavga, polis müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Arnavutköy'de akşam saatlerinde husumetli iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavga, kameraya yansıdı. Yunus Emre Mahallesi'nde başlayarak kısa sürede büyüyen kavga Atatürk Mahallesi'nde sokak aralarında sürdü. Onlarca kişinin karıştığı olay, polis ekiplerinin çabasıyla güçlükle kontrol altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan iki grup, sokak ortasında karşı karşıya geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kavga sırasında bazı evlerin camları kırılırken, tarafların karşı grubun yaşadığı evlere taş yağdırdığı görüldü.

'POLİS GRUBU AYIRMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ AÇTI'

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yunus Emre Mahallesi'nde başlayan kavga Atatürk Mahallesi'nde sokak aralarında devam etti. Polis grubu ayırmak için zaman zaman havaya ateş açtı. Geniş güvenlik önlemi alan ekipler, tarafları güçlükle ayırarak kavganın büyümesini engelledi. Olayla ilgili kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişiler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin iki mahallede aldığı güvenlik tedbirleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Öte yandan grubun taşlı sopalı kavgası güvenlik kamerasına ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kayıtlarına yansıdı. Cep telefonu kameralarıyla kaydedilen görüntülerde, sokak üzerinde onlarca kişinin birbirine taş ve sopalarla saldırdığı, bazı evlerin balkon ve pencerelerinin hedef alındığı anlar yer aldı. Görüntülerde evlerin içinden de husumetli gruba taş atıldığı görüldü.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise aralarında kadın ve çocukların bulunduğu grubun taşlarla bir eve saldırdığı, evin önünde park halindeki bir aracın da hedef alındığı anlar dikkat çekti.

