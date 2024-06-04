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Arnavutköy'de tartıştığı ağabeyini öldüren şüpheli Bilecik'te gözaltına alındı

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Arnavutköy'de yaşanan olayda tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren şüpheli, Bilecik'te yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu zanlının Bilecik'e gittiği tespit edildi ve Bozüyük'te gözaltına alındı. Zanlı, ilk ifadesinin ardından İstanbul'a gönderildi.

Arnavutköy'de tartıştığı ağabeyini öldüren şüpheli Bilecik'te gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 1 Haziran'da Merkez Mahallesi'nde tartıştığı ağabeyi C.T'yi (41) bıçaklayan S.T. (33), olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan C.T, tüm müdahalelere rağmen 3 Haziran'da hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüpheli S.T'nin Bilecik'e gittiğini belirledi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli yapılan çalışma sonucu yeri belirlenen cinayet zanlısı Bozüyük'te yakalandı.

Zanlının ilk ifadesi alındıktan sonra İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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