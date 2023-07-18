Arnavutköy'de Tartışma Sonrası Polis Müdahalesi

Arnavutköy'de eşi ve komşularıyla tartışan bir adam eline aldığı bıçakla sokağa çıkarak kendisine zarar vermeye başladı. Polis ekipleri, şahsın üstlerine yürümesi nedeniyle havaya ateş açarak durdurdu. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy'de eşi ve komşularıyla tartışan bir adam eline aldığı bıçakla sokağa çıkarak kendisine zarar vermeye başladı. Olay yerine gelerek şahsı sakinleştirmeye çalışan polis ekipleri, şahsın üstlerine yürümesi nedeniyle durdurmak için havaya ateş açtı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre evde eşi ve komşularıyla tartışan Metin Y. tartışma sonrasında eline aldığı ekmek bıçağı ile sokağa çıktı. Dakikalarca sokakta bağırıp küfür eden şahıs ardından kendisine zarar vermeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İkna çalışması esnasında Metin Y. ekiplerin üzerine yürüyünce polis havaya ateş açarak şahsı durdurdu. Dakikalarca süren ikna çalışmalarının ardından bıçağı bırakan Metin Y. ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL