ARNAVUTKÖY'DE TARLADAN SOFRAYA, ORGANİK SEBZE YETİŞTİRİYORLAR

TARIM ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesini sürdürüyor. Bu kapsamda Arnavutköy İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülen projeyle İstanbul Havalimanı yakınındaki Dursunbey Mahallesi'nde bir tarlada sebze yetiştiriciliği yapılıyor. Tarlada domatesten bibere, maruldan semizotuna kadar her çeşit sebze yetiştiriliyor. Vatandaşlar ise, istedikleri ürünleri dalından kopararak satın alabiliyor.

Arnavutköy'deki İstanbul Havalimanı'nın yanındaki, Dursunköy Mahallesindeki arazide sebze yetiştiriliyor. Yaklaşık 5 senedir devam eden projeye, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında sırık domates yetiştiriciliğinde hibe desteği sağlandı. Arnavutköy İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülen projeyle tarlada, domates, biber, patlıcan, fasulye, karpuz, semizotu, marul gibi pek çok sebze yetiştiriliyor. Tarlayı gören vatandaşlar, taze sebzeleri dalından koparıp satın alabiliyor. Tarlada çalışan işçiler ise, yıl boyu yaptıkları çalışmanın hasadını görmekten memnun.

"ÜRÜNLERİ DALINDAN, TAZE KOPARDIKLARI İÇİN BURAYI TERCİH EDİYORLAR"

Yaklaşık 5 yıldır herkese açık olan tarlada vatandaşlar kendi elleriyle topladıkları taze sebzeleri satın alma imkanı buluyor. Tarlayı ilk defa görenlerin yanında, yetişten sebzelerin müdavimi olanlar da var.

Dursunköy Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Gökhan Özer'in işlettiği arazide aileler çocuklarıyla birlikte istedikleri ürünleri topluyor. Vatandaşlar tarladaki ürünleri toplarken, istedikleri ürünü tatma imkanı da buluyor. Gökhan Özer " Beş senedir burada hizmet vermekteyiz tüm vatandaşlarımıza. Bahçemizde sulama ekipmanları hepsi burada. Bugün de toplama günümüz. Bugün 1 yıllık emeğin karşılığı alınıyor. Beklediğimiz gün bugün. Herkes dalından taze ürünlere kavuştu. Herkes ürünleri taze dalından kopardığı için burayı tercih ediyorlar. Şehrin farklı yerlerinden gelenler de var. Anadolu yakasından gelen vatandaş da çok. Dalından kopardıkları için herkes burayı tercih ediyor. Çocuğu yaşlısı genci hepsi burayı beğeniyor. Ürünlerin yetişmiş olanlarını toplatmak istiyoruz. Aksi taktirde ölüyor. Genelde tarif ederek yönlendiriyoruz. Domatesimiz bugün çıktı. Biberimiz 15 gündür var. Biber çeşitlerinin hepsi, cherry domates, patlıcan, salatalık, taze fasulye, karpuz, kavun var. İlaç atmamaya özen gösteriyoruz. Fiyatlar hemen hemen aynı bizim burada zararımız oluyor. Domatesi 25 liradan veriyoruz, kıl biberi 40 lirada veriyoruz. Kapya biber ile köy biberini 30 liradan veriyoruz. Patlıcan ve salatalığı 20 liradan veriyoruz. " dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sırık domates yetiştiriciliğine destek verdiğini de söyleyen Özer, "Turistlerin de ilgisini çekiyor. Çoğu kişiyi de burada ağırlıyoruz. Bahçeye geldiklerinde de çıkamıyorlar" şeklinde konuştu.

"GÖZÜMLE GÖREREK ALIYORUM"

Tarladan sürekli sebze aldığını söyleyen bir vatandaş, "Çok güzel birşey . Böyle şeyleri köy yerlerinde görüyorduk. İstanbul'da böyle birşeyin olması harika. Ben buradan devamlı domates biber topluyorum ve taze. Gözümle görerek alıyorum. Çok da memnunum. Kendim ekmişim gibi hissediyorum. Buradan sürekli geçtiğim için ekimini de görüyorum. Bugün biber aldım . Domatesler kıvamına gelmedi ama 1 hafta 10 gün içinde olacak " dedi. Bir başka vatandaş ise, " En güzeli dalından koparmak ve bu hissi yaşayabilmek. Tavsiye ederim. Şu anda ucuz birşey kalmadı. Şu emeği gördükten sonra fiyatlarla ilgili de yorum yapmamak lazım. Aldıktan sonra paraya bakmamak gerekiyor. Büyükşehir psikolojisi insanı yoruyor. İmkanı olan herkesi buraya davet etmek gerekiyor" diye konuştu.

"BURAYI BİLİYORUZ HER SENE GELİYORUZ"

Biber toplayan bir başka vatandaş ise, " Ürünleri iyi bulduk. Çok güzel. Biz tarladan toplamaya alışığız. Hoşuma gitti topluyorum. Ekmişler dikmişler biz de topluyoruz " dedi. Tarlaya her sene geldiğini söyleyen bir vatandaş ise, " Zaten biliyoruz biz burayı her sene geliriz. Ürünler güzel. Bugün patlıcan, biber var. Domates topluyor eşim" dedi. Tarladan sebze toplayan vatandaşlardan biri ise, " Kendin giriyorsun topluyorsun kendi bahçen gibi. Her sene gelip topluyoruz başka yerden de almıyoruz Toplarken de yetişmiş olanı topluyoruz diğerlerine zarar vermiyoruz Bunun bir zevki var. Fiyatı da önemli değil. Merak eden herkes gelsin " dedi. İstanbul Havalimanı'na indikten sonra yoldan geçerken tarlayı fark eden bir kadın ise, "Havalimanından geldik. Antalya'dan geldik. Biber patlıcan domates topladık." dedi. Bir başka vatandaş ise, "Hanımla geçerken gördük biz de toplayalım dedik girdik içeriye. Bir manavdan almak var burada ise, gözünle görüyorsun. Organik topluyorsun organik yiyorsun . Bugün köy biberi sivri biber patlıcan aldık" diye konuştu.

TÜRKÜ SÖYLEYEREK ÇALIŞIYORLAR

Tarlada yıl boyunca hasat zamanına kadar 10'a yakın işçi çalışıyor. Kadın çalışanların tohumlamadan, sırıklamaya, gübrelemeden, zararlı ot temizlemeye kadar işin her aşamasında emeği var. Tarla çalışanlarından biri, "Domates buduyoruz, domates bağlıyoruz Biber topluyoruz. Çapa yapıyoruz. En güzel duygu, tarlada çalışıp yetiştirip yemek " diye konuştu.