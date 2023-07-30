ARNAVUTKÖY'DE TARLADAN SOFRAYA, ORGANİK SEBZE YETİŞTİRİYORLAR

TARIM ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesini sürdürüyor. Bu kapsamda Arnavutköy İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülen projeyle İstanbul Havalimanı yakınındaki Dursunbey Mahallesi'nde bir tarlada sebze yetiştiriciliği yapılıyor. Tarlada domatesten bibere, maruldan semizotuna kadar her çeşit sebze yetiştiriliyor. Vatandaşlar ise, istedikleri ürünleri dalından kopararak satın alabiliyor.

Arnavutköy'deki İstanbul Havalimanı'nın yanındaki, Dursunköy Mahallesindeki arazide sebze yetiştiriliyor. Yaklaşık 5 senedir devam eden projeye, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında sırık domates yetiştiriciliğinde hibe desteği sağlandı. Arnavutköy İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülen projeyle tarlada, domates, biber, patlıcan, fasulye, karpuz, semizotu, marul gibi pek çok sebze yetiştiriliyor. Tarlayı gören vatandaşlar, taze sebzeleri dalından koparıp satın alabiliyor. Tarlada çalışan işçiler ise, yıl boyu yaptıkları çalışmanın hasadını görmekten memnun.

"ÜRÜNLERİ DALINDAN, TAZE KOPARDIKLARI İÇİN BURAYI TERCİH EDİYORLAR"

"GÖZÜMLE GÖREREK ALIYORUM"

"BURAYI BİLİYORUZ HER SENE GELİYORUZ"

TÜRKÜ SÖYLEYEREK ÇALIŞIYORLAR

Tarlada yıl boyunca hasat zamanına kadar 10'a yakın işçi çalışıyor. Kadın çalışanların tohumlamadan, sırıklamaya, gübrelemeden, zararlı ot temizlemeye kadar işin her aşamasında emeği var. Tarla çalışanlarından biri, "Domates buduyoruz, domates bağlıyoruz Biber topluyoruz. Çapa yapıyoruz. En güzel duygu, tarlada çalışıp yetiştirip yemek " diye konuştu.