Arnavutköy'de Tarım Arazisinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Arnavutköy'de tarım arazisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sazlıbosna Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu çevredeki diğer alanlara ve yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Çevredeki vatandaşlar da traktörler ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Tarım arazisinde zarara yol açan yangından, alevlerin sıçradığı bazı ağaçlık alanlar da etkilendi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.