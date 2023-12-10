Arnavutköy'de Taksi Şoförü Gasbedildi

ARNAVUTKÖY'de taksi şoförü Kenan Temiz, gece yarısı aracına aldığı 3 kişi tarafından ormana götürülüp darbedildikten sonra gasbedildiğini öne sürdü.

Olay, 8 Aralık Cuma gecesi, Arnavutköy'de yaşandı. İddiaya göre; son müşterisini bıraktıktan sonra eve gitmek için yola çıkan taksi şoförü Kenan Temiz, paraları olmadığını ve kendilerini yakındaki bir noktaya bırakmasını rica eden 3 kişiyi aracına aldı. Taksideki 3 kişiyi Hacımaşlı Mahallesi'ne bırakmak için hareket eden Kenan Temiz, ormandan geçtiği sırada taksideki 3 kişinin saldırısına uğradı. Şoför Temiz, saldırının ardından taksiyi ormanın yanındaki yolda durdurmak zorunda kaldı. Gittikleri yerde kendilerini bekleyen bir kişiyi daha yanlarına alan saldırganlar, taksi şoförünü önce darbetti, sonra da üzerinde bulunan tüm parasını gasbetti. Saldırganlar, ormana doğru kaçarak gözden kayboldu.

Taksideki acil durum çağrı butonuna basarak hem polisten hem de taksici meslektaşlarından yardım isteyen Temiz'in bulunduğu noktaya kısa sürede çok sayıda meslektaşı geldi. Temiz, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. 3 kişinin taksiye bindikleri o anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, polis şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlattı.

"BIÇAK DAYADILAR, SİLAHLA KAFAMA VURARAK ORMANLIK ALANA ÇEKTİLER"

Taksi şoförü Kenan Temiz, "Akşam evime giderken 3 arkadaş geldi, paralarının olmadığını ve Allah rızası için eve gitmek istediklerini söylediler. Ben de yardımcı olmak için 'tamam' dedim, arabaya aldım. Götürürken arkadamda kendi aralarında bir şey konuştular. Ben anladım ve acil durum çağrısı yaptım. Beni çıkmaz bir sokağa soktular, sağ tarafımda oturan bıçak dayadı arkamda bulunan kişide silahla kafama vurarak ormana çektiler beni. Araçtan indirip beni kenara çektiler, kavga ettik. Hastaneye gidip darp raporu aldık. Araca bindiklerinde 3 kişilerdi, orada 4 kişi oldular. Doktor bir kaburgamın kırıldığını söyledi. Şikayetçi oldum, şu anda bekliyoruz." dedi.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK ARTIK"

Aynı durakta taksi şoförü olan Alparslan Aydın "Yolcu ayrımı yapmayalım diyoruz, ama sonra yolda giderken, silah ve bıçak çeken oluyor. Can günveliğimiz yok artık. Yolcu almasak, taksicileri suçluyorlar. Yolcu seçmeyince de başımıza gelmeyen kalmıyor" dedi.