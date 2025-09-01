Arnavutköy'de Sürüş Güvenliğini Tehdit Eden Sürücüye Ceza
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, seyir halindeyken trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye idari para cezası uyguladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatıldı.
Arnavutköy'de seyir halindeyken servis aracının öne geçip trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ilerlediği belirlenen sürücüye idari para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Ağustos'ta Tayakadın'da bir otomobil sürücüsünün seyir halindeyken arkasından gelen aracın geçişini engellediği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.
Kimlik bilgileri tespit edilen sürücü L.F. (57) polis ekiplerince yakalandı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "tehlikeli şerit değiştirme", "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ani yavaşlamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden idari para cezası uygulandı.
Ayrıca L.F. hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.