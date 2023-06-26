Arnavutköy'de Suriyelileri darp edip gasp eden 4 kişi yakalandı

Arnavutköy'de kendilerini polis olarak tanıtarak girdikleri evde bulunan Suriye uyruklu 5 kişiyi, darbettikten sonra paralarını ve cep telefonlarını alan 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin olaydan hemen sonra gasbettikleri paraları harcamak için bir eğlence mekanına gittikleri anları güvenlik kameraları kaydetti.

Arnavutköy Nene Hatun Mahallesinde 21 Mayıs saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda Suriye uyruklu 5 kişinin kaldığı eve gelen ve polis olduklarını söyleyen 4 kişi içeri girdi. Mağdurların ifadelerine göre, eve girdikten sonra içerdekileri darbeden, ardından 151 bin 400 lira para ile cep telefonlarını alan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.