Arnavutköy'de Su Sıkıntısı: İSKİ'nin Çözüm Bulamaması Tedirginlik Yaratıyor

Arnavutköy'de bir binanın giriş katında yaklaşık 2 aydır duvardan akan su sorunu çözülemiyor. İSKİ ekiplerinin suyun kaynağını bulamaması ve çalışma yapmaması nedeniyle bina sakinleri tedirginlik yaşıyor. Akan su nedeniyle giriş katı kullanılamaz hale gelirken, duvarlarda çatlaklar oluştu. İstanbul'da yaşanan kuraklık döneminde bu sorunun çözülmemesi daha da endişe yaratıyor.

Arnavutköy'de yaklaşık 2 ay önce bir binanın giriş katındaki duvardan su akmaya başladı. Bina sakinleri İski'ye başvuruda bulunmasına rağmen suyu kaynağı bulunamadı. 2 aydır duvardan akan su giriş katı kullanılamaz hale getirirken, duvarlarda da ciddi büyüklükte oluşan çatlaklar bina sakinlerini tedirgin etmeye başladı. İstanbul'da yaşanan kuraklıklar devam ederken İSKİ ekiplerinin akan temiz suya aldırış etmeden problemi gidermeye yönelik çalışmalar yapmadığı iddia edildi.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın zemin katında depo olarak kullanılan dairede iddiaya göre yaklaşık 2 ay önce duvardan su akmaya başladı. Daire sahibi İSKİ ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbarlar neticesinde biri gece olmak üzere toplamda 3 kere binaya gelerek çalışma yapan İSKİ ekipleri suyun nereden aktığını tespit edemedi. 2 aydır yapılmayan sorun nedeniyle litrelerce temiz su boşa akarken, binanın zemin katında bulunan dairede suyun vermiş olduğu tahribattan dolayı duvarlarda ciddi çatlaklar oluşmaya başladı. Oluşan çatlaklardan dolayı bina sakinleri tedirgin olurken, İSKİ ile yapılan onlarca görüşmeye rağmen problemin hala giderilmediği iddia edildi.

Depo olarak kullanılan dairede onlarca kilo kuru gıda çöp oldu

Binanın zemin katını depo olarak kullanan bir esnaf problemin giderilmemesi nedeniyle oluşan rutubet, nem ve su baskınından dolayı içeride bulunan tonlarca kuru gıdanın kullanılamaz hale gelerek çöp olduğunu belirtti. Öte yandan daire içerisinde bulunan boya ve parkelerde çöpe döndü. Yapılan arama kayıtlarına rağmen ekiplerin artık olay yerine gelmedikleri de iddia edildi.

"Yarın öbür gün deprem olsa ne olacak, binada çatlaklar oluştu"

Mağdur olan esnaf Serhat Karayazı, "Ben yaklaşık 20 yıldır burada ikamet ediyorum ve esnaflık yapıyorum. Biz yaklaşık 1 buçuk aydır İSKİ'yi arıyoruz 3 kere geldiler dinleme falan yaptılar ama bulamadılar. Ben her gün arıyorum mahvolduk gelin diyorum ama gelmiyorlar. Binanın perde betonundan temiz su geliyor gider suyu da değil. İstanbul'da su sıkıntısı var burada boşa akıyor. Benim burada 400 bin TL'lik zararım var ne yapacağımı bilmiyorum tadilat yapıyorum ama yine aynısı oluyor. Ben sadece 3 ton pirinç çöpe attım diğer ürünler hariç. Dün gece bile aradım ben buranın taksitini ödüyorum ama şu hale bakın. Biz arayınca diyorlar ki mail attık gelecekler gelmiyorlar burada deprem olsa yarın öbür gün kim verecek hesabını neden gelip yapmıyorlar. Can sağlığı şuanda hiç emniyette değil duvarlarda çatlaklar var bizde kafamıza göre kazı yapamıyoruz oda yasak. İtfaiye ye tutanak tutturdum savcılığa gidip şikayet edeceğim. 1 buçuk aydır akan su var binanın temeli bozuldu kimse gelmiyor." Şeklinde konuştu. - İSTANBUL