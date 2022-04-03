Arnavutköy'de sokakta silahlı kavga - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arnavutköy'de sokakta silahlı kavga

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Arnavutköy'de sokakta silahlı kavga

ARNAVUTKÖY'de sokak ortasında tekme ve yumruklarla birbirine giren grubun kavgasında silah kullanıldı.

ARNAVUTKÖY'de sokak ortasında tekme ve yumruklarla birbirine giren grubun kavgasında silah kullanıldı. Olayda 1 kişi silahla vurularak yaralanırken, kavga anları cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki grup, tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Bu sırada kavgaya karışan bir kişi, silahla ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlarla 1 kişi bacağından yaralandı. Kavga çevredekiler ve olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile son buldu. Polis tarafları ayırırken, yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 1 kişi gözaltına alındı.  Kavga anları ise cep telefonu kameralarına kaydedildi.


Arnavutköy'de sokakta silahlı kavga

Arnavutköy'de sokakta silahlı kavga

Arnavutköy'de sokakta silahlı kavga

Arnavutköy'de sokakta silahlı kavga

Arnavutköy'de sokakta silahlı kavga

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title