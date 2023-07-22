Arnavutköy'de Sokakta Oyun Oynayan Çocukların Kavgası Aileler Arasında Büyüdü
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Arnavutköy'de sokakta oyun oynayan çocuklar arasında çıkan kavga, ailelerin de dahil olmasıyla büyüdü. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde sokak ortasında yaşanan kavga anları yer aldı.
Arnavutköy'de sokakta oyun oynayan çocuklar kendi aralarında kavga etti. Kavga eden çocuklar ayrıldı ancak bu sefer aileler kavga etmeye başladı. Sokak ortasında iki aile birbirine girerken o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, geçtiğimiz gece İslambey Mahallesi Feda Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre 2 çocuk sokakta oyun oynarken birbiriyle kavga etti. Çocuklar kısa süre sonra ayrılıp evlerine gitti. Çocuklar ayrıldı ancak aileler tekrar kavga etmek için bir araya geldi. Sokakta birbiriyle tartışan 2 aile sonrasında kavga etmeye başladı. Kavga anları sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde adeta dövüş ringine dönen sokakta birbirine saldıran kalabalık grup görüldü. - İSTANBUL