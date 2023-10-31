Arnavutköy'de Silahlı Saldırı: İki Çocuk Yaralandı

Arnavutköy'de parkta meydana gelen silahlı saldırıda biri 14 diğeri 15 yaşında iki çocuk yaralandı. Saldırganın motosikletle olay yerine geldiği öne sürülüyor. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Taylan ERGÜN / ARNAVUTKÖY'de biri 14 diğeri 15 yaşında iki çocuk silahlı saldırıda yaralandı. Saldırıyı mahalledeki parka motosikletle gelen kişinin yaptığı öne sürüldü. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün gece saatlerinde İslambey Mahallesinde meydana geldi. 2 el silah sesi duyan mahalle sakinleri sokağa çıktığında 2 kişinin yaralı halde yerde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı. Saldırıda yaralananların biri 14 diğeri 15 yaşında olduğu belirlendi. Saldırıyı ise parka motosikletle gelen kişinin yaptığı öne sürüldü. Hastaneye kaldırılan çocukların tedavileri devam ederken polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anında sokakta bulunan taburelerde oturan mahalle sakinleri ise silah seslerinin duyulmasının ardından sağa sola kaçıştı. Panik anlarında taburelerin devrildiği, bardaklarda çayın ve masada çekirdeklerin kaldığı görüntülendi.

"POLİSİ ARADIK"

Mahalle sakinlerinden Murat Oduncu, "Biz oturuyorduk. Çocuğun yerde yattığını gördük. Ne oldu diye sorduğumda vurulduğunu söyledi. Biz koştuk baktık gerçekten vurulmuş. Polis ve ambulansı aradık. 2 kişi vurulmuştu, ekiplere haber verdim. Çocuk iyiydi ama aşağıdaki biraz kötüydü" dedi.