Arnavutköy'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Arnavutköy'de Ömerli Mahallesi'nde silahla vurulan Ş.K. hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Arnavutköy'de, silahla vurulan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, Ömerli Mahallesi'nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Yapılan incelemede, yaralanan kişinin Ş.K. olduğu belirlendi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.
Şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel