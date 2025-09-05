Haberler

Arnavutköy'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Arnavutköy'de Ömerli Mahallesi'nde silahla vurulan Ş.K. hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Ömerli Mahallesi'nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Yapılan incelemede, yaralanan kişinin Ş.K. olduğu belirlendi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

