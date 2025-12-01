Haberler

Arnavutköy'de Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı

Arnavutköy'de Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy'de kar maskeli bir şüpheli, 19 yaşındaki Emirhan D.'ye silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda, sokakta oyun oynayan 12 yaşındaki Yusuf Z. de yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

ARNAVUTKÖY'de kar maskeli şüpheli sokakta Emirhan D.(19)'ye silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda ağır yaralanan Emirhan D. ile olay anında evinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynarken kolundan vurulan Yusuf Z. (12) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında nadolu Mahallesi Yaşar Kemal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yüzünü kar maskesiyle gizleyen şüpheli, elindeki silahla sokağa girerek Emirhan D.'ı hedef aldı. Şüpheli, koşarak takip ettiği Emirhan D.'ye defalarca ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda ağır yaralandığı belirlenen Emirhan D. ile saldırı anında sokakta arkadaşlarıyla oyun oynarken koluna kurşun isabet eden Yusuf Z. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

'6 EL SİLAH SESİ GELDİ'

Mahallede bulunan market sahibi, "6 el silah sesi geldi. Bir çocukta vurulmuş. Ateş eden kişiyi görmedim markete bakıyordum. Ben marketçiyim zaten. O anda çıktım müdahale ettim zaten" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

Salonu ağlayarak terk etti! Seçil Erzan'a rekor hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'deki gemilerin vurulması endişe verici

Karadeniz'deki saldırılarla ilgili Erdoğan'dan bir ülkeye net uyarı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Evlenmeyenleri işe almayacaksın' diyen Destici'den yeni açıklama

Bekarları ayaklandıracak çıkışının ardından yeni açıklama
Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında attığı gol VAR'dan döndü

Derbiye damga vuran an! Kadıköy'de gol iptal edildi
Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber
229 km hızla öğretmeni hayattan koparan sürücünün savunması şoke etti

229 km hızla öğretmeni hayattan koparan sürücünün savunması şoke etti
'Evlenmeyenleri işe almayacaksın' diyen Destici'den yeni açıklama

Bekarları ayaklandıracak çıkışının ardından yeni açıklama
Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici

Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
18 yaşındaki Neslinur'un hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi

Neslinur'un ölümünde, katil madde evinden çıktı
Bosnalı taraftarlardan Sırbistan Cumhurbaşkanı'na pankartlı tepki

Tribünler hiç susmadı, Devlet Başkanı'na "İnsan avı" tepkisi
'VJ Bülent' kendisine gelen ahlaksız talebi yıllar sonra ifşa etti

"VJ Bülent" kendisine gelen ahlaksız talebi yıllar sonra ifşa etti
İki küçük çocuğa dehşeti yaşatan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı

İki kardeşe dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu olayda karar
Buraya kadarmış! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi

İddialı dizinin fişi çekildi
Cezaevine girmemek için söylediği 'Hamileyim' yalanı tutmadı

Cezaevine girmemek için söylediği yalan, testle çürütüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.