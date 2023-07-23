Arnavutköy'de Silahlı Kavga Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Arnavutköy'de yaşanan silahlı kavgada arada kalan ve karnına isabet eden kurşunla yaralanan bir kişi hastanede hayatını kaybetti. Olayın sebebi ise kız arkadaşının kaçırılmasıyla ilgili husumet olduğu ortaya çıktı.

Olay, 21 Temmuz Cuma günü saat 22.40 sıralarında İmrahor Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana geldi. Tekstil işçisi 34 yaşındaki 1 çocuk babası Osman Bakırcı, 'Oğuz' olarak tanınan Yunus Demir ve bir arkadaşıyla evinin önünde oturuyordu. İddiaya göre Yunus Demir, günler öncesinden kız arkadaşını kaçırarak bir evde sakladı. Demir, Bakırcı'nın evinin önüne park ettiği aracın içinde oturarak, kız arkadaşının ailesinden saklandı. Aracın içerisine geçtikten yaklaşık 10 dakika sonra evin önüne beyaz bir araç ile iki kişi yaklaştı. Bakırcı'ya Oğuz olarak tanınan Yunus Demir'i sordular. Bakırcı, Demir'i çağırmaya gittiği sırada, Demir'in aracın içinde olduğunu fark eden iki kişi araca doğru ateş etti. O sırada Demir de karşı tarafa ateş açınca arada kalan Bakırcı'nın karnına kurşun isabet etti. Yunus Demir ve araçla gelen iki kişi olay yerinden kaçtı. Komşuların yardımıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bakırcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis Yunus Demir'i yakalayarak gözaltına aldı. Demir emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Bakırcı'nın Demir'in silahından çıkan kurşunla öldüğü belirlendi.

"OĞLUMU 'OĞUZ' DİYE BİRİ SANIYORLAR"

Yaşananları anlatan baba Nail Bakırcı, "Oğlumu 'Oğuz' diye biri sanıyorlar, o yüzden öldü. 5 yaşında bir kızı var. Henüz yakalanan olmadı. Adalet yerini bulsun istiyorum. . Ne arayan var ne soran var? İlgilenen yok. Oğuz'u vuracaklarmış onun yerine benim oğlumu vurdular. Saat 23.00'e doğruydu, vurulduğu zaman, ben içeride yatıyordum. 'Baba ben vuruldum' dedi. Hastaneye götürdük" şeklinde konuştu.

- İstanbul