Arnavutköy'de evden silahlı gasba ilişkin 2 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Arnavutköy'de girdikleri evde iki kişiyi etkisiz hale getirip altın ve para gasbeden iki şüpheli, yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak tutuklandı.

Arnavutköy'de silahla girdikleri evdeki 2 kişiyi etkisiz hale getirip gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yunus Emre Mahallesi'nde 9 Aralık'ta yüzleri maskeli 2 şüpheli, gittikleri evde bulunan M.B. (32) ile R.H'yi (44) silahla tehdit ederek etkisiz hale getirdi ve bu kişilerin ellerini ve ağızlarını bağladı. Şüpheliler, mağdur R.H'yi darbettikten sonra evde bulunan 2 altın bilezik, 4 altın yüzük ve bir miktar parayı gasbetti.

Şüpheliler çıktıkları sırada karşılaştıkları ev sahibinin oğlu M.M. ile arbede yaşadıktan sonra plakasız motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin yaptığı çalışmalar sonucu kimliklerini tespit ettiği şüpheliler A.H (39) ve A.G'yi (22) gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 susturucu, 21 fişek, 2 motosiklet kaskı ve olayda kullanılan motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin evde altınları gasbetmesi ve olaydan sonra kaçmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

